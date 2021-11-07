سلطان النعيمي يشيد بجهود إدارة التحريات في مكافحة الجريمة

المصدر: عجمان - البيان

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أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بجهود إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في إمارة عجمان، والتي أسهمت في دعم تحقيق مؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للإدارة تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.

بدأ قائد عام شرطة عجمان جولته التفقدية بالاطلاع على سير العمل في أقسام الإدارة وعمليات التطوير والتحديث، والبرامج الإلكترونية وأبرز الابتكارات المحققة، وأثنى على جهود الموظفين في التعامل مع القضايا باحترافية وسرعة ضبط المتهمين، وحصول الإدارة على المركز الأول عالمياً في جائزة الريادة في مكافحة جرائم سرقة المركبات من جمعية قادة الشرطة الدولية، مؤكداً أن تعزيز الأمن والأمان يتحقق بهمة وسواعد رجال التحريات وخبرتهم وحسهم الأمني الذي يسهم في رفع نسبة الشعور بالأمان.

ثم تفقد قسم التحريات والمباحث الجنائية، وقسم الحد من الجريمة وأثنى على تميزهما في تعزيز الشعور بالأمان، واطلع على آلية العمل في قسم الجريمة المنظمة وقسم المطلوبين، مشيداً بإنجازاتهما وجهودهما في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتحقيق المؤشرات والمستهدفات الاستراتيجية.

وفي نهاية الجولة التفقدية عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماعاً مع ضباط إدارة التحريات والمباحث الجنائية، واطلع على أبرز إحصائيات وإنجازات الإدارة، وتقارير القضايا والمطلوبين والخطط التطويرية المستقبلية، وأثنى على جهودهم في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان، متمنياً لهم مزيداً من التميز والتفوق في مسيرتهم المهنية.

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