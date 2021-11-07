محمد بن راشد يبارك لسلطان القاسمي إنجاز معرض الشارقة للكتاب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإنجاز الذي حققه معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي أصبح أكبر معرض كتاب في العالم في بيع وشراء حقوق النشر في 2021.

وهنأ سموه، أخاه صاحبَ السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رجل الثقافة عربياً وعالمياً، على هذا الإنجاز.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشارقة للكتاب أصبح أكبر معرض كتاب في العالم في بيع وشراء حقوق النشر في 2021. 15 مليون كتاب من 83 دولة تحت سقف واحد. أبارك لأخي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هذا الإنجاز.. رجل الثقافة عربياً وعالمياً".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز