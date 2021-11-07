"الشؤون الإسلامية": انتهاء جميع الترتيبات الخاصة بإقامة صلاة الاستسقاء

المصدر: وام

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أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أنه جرى التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة ومدراء الهيئة في مختلف إمارات الدولة لاتخاذ ما يلزم لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة ومصلياتها وذلك يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري قبل أذان الجمعة بعشر دقائق تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

و توجه الكعبي إلى المولى عز وجل أن يديم موفور الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات و أن ينزل الله تعالى الغيث على العباد والبلاد وأن يعم بالخير ثرى الوطن أجمع وأكد ضرورة الالتزام بجميع التدابير الوقائية والإجراءات المتبعة في المساجد من التباعد الجسدي ولبس الكمامات ونحوها.

ونوه إلى أن الهيئة نشرت فيديو توضيحيا عن صلاة الاستسقاء إلى جانب تقديم درس عبر منصة الوعظ الذكية عنها و توزيع مطوية توضح سنة الاستسقاء موضحا أنه سيتم نقل صلاة الاستسقاء يوم الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي في الموعد المحدد لها .

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