أبوظبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً في الطاقة باستضافتها «أديبيك2021»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكد الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط أن تنظيم فعاليات معرض أبوظبي للبترول خلال الفترة 15-18 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي للمعارض، يشكل حدثاً مهماً لقطاع النفط والغاز، للتعرف على التوجهات المستقبلية في ظل التطورات، التي يشهدها القطاع من حيث نمو الأسعار، ومواصلة عمليات الاستكشاف والاستثمارات، ما يعزز من ثقة الشركات العاملة بالقطاع ويدفعها للنمو والتوسع.

وقال الدكتور علي العامري بهذه المناسبة: إن احتضان أبوظبي لفعاليات معرض «أديبك 2021» يعزز مكانة العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً في مجال الطاقة، حيث سيشكل المعرض مناسبة مهمة أمام صناع القرار والخبراء والعاملين في قطاع النفط والغاز للتباحث حول مستقبل القطاع، وما يشهده من تطور مستمر في استخدام أحدث التكنولوجيات في عمليات الحفر والاستكشاف، إلى جانب التوسع في مناطق الاستكشاف في ظل وجود العديد من الفرص أمام الشركات، والتي ستساعدها على تجاوز تأثيرات الجائحة.

وأضاف د. العامري: كما أن أبوظبي نجحت في تعزيز مكانتها عاصمة الصناعة النفطية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر احتضانها لهذا الحدث، الذي تشارك به مئات الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية، مع توقعات أن يستقطب عشرات آلاف الزوار والمهتمين، ما سيعزز الثقة بالقطاع، ويعطيه مزيداً من الزخم والتفاعل.

أوضح الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد قد شكّلت دافعاً للعديد من شركات الخدمات النفطية لإعادة هيكلتها، خاصة الشركات العاملة في تصنيع المدخلات والإمدادات اللوجستية لعمليات استكشاف واستخراج النفط، مشيراً إلى تمكّن العديد من الشركات من الصمود في ظل الظروف السابقة وتجاوز التأثيرات، والاستعداد جيداً لفترة ما بعد الجائحة، خاصة أن دولة الإمارات قد اتخذت المبادرات اللازمة لتسريع عملية التعافي في مختلف القطاعات.

وذكر أن موظفي الشركات قد ساعدوا أيضاً شركاتهم على تجاوز التأثيرات، وتحمّل الظروف الاستثنائية، الأمر الذي يجب أن نشكرهم عليه.

وأفاد بأن الجائحة قد دفعت لتطوير طريقة الأعمال عبر اعتماد التكنولوجيا في عقد الاجتماعات والمقابلات، بدلاً من السفر والتنقل من دولة إلى أخرى، الأمر الذي وفّر الوقت والجهد، وساعد على تحسين طريقة الأعمال بشكل كبير.

وذكر د. العامري أن الفترة الحالية شكلت دافعاً أمام الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز لاستقطاب التكنولوجيا المتطورة والرقمية لتطوير قدراتها وأعمالها، إلى جانب تخصيص الموارد كبيرة لتوطين وتسيير أعمال وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال: قد تكون تأثيرات الجائحة قد تسببت في تراجع الأعمال والأرباح بالنسبة لبعض شركات خدمات النفط، إلا أن هذا الأمر قد دفع القائمين عليها إلى تنويع أو تغيير النشاط، ولكن يمكن القول: إن مبادرات القيادة الرشيدة ومتابعتها لمجريات الأحداث والأمور قد ساعدت في التخفيف من الأعباء عن الشركات، وتشجيعها على تطوير أعمالها، والاستفادة من الظروف السابقة.

وأفاد د. علي العامري أن الشركة حققت نمواً في أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث جاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة توجه المجموعة للاستثمار في التكنولوجيا المتطورة في كافة خطوطها ومرافقها التصنيعية لإنتاج أنابيب النفط.

وأشاد د. العامري بتحقيق هذه النتائج الإيجابية رغم الظروف الراهنة وجهود القيادة الرشيدة، للحد من تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مع توقعات أن تكون دولة الإمارات في صدارة الدول الأكثر تعافياً من الجائحة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط: لقد أسهمت استراتيجيتنا لتحقيق النمو المستدام في تحقيق نتائج إيجابية للمجموعة، مع نجاحنا في التعامل مع المتغيرات التي شهدتها أسواق النفط مؤخراً، حيث نجحنا خلال النصف الأول من العام الجاري من تحقيق أداء متميز عبر تطبيق نماذج مرنة للأعمال، وإبرام تعاقدات وشراكات جديدة مع شركات ومؤسسات إقليمية وعالمية، وتطويع الظروف التي تسببت بها الجائحة للتوجه نحو مجالات جديدة في قطاع النفط، والتركيز على التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور العالمي، الذي يشهده القطاع.

وأضاف: سنواصل خطانا الجادة لتعزيز قدراتنا المالية والتقنية لتحقيق النمو ومواكبة التكنولوجيا في ظل المتغيرات الراهنة، ونرى بوادر إيجابية لعودة الطلب على النفط عقب التحديات العالمية، التي تسببت بها الجائحة.

وكشف د. علي العامري أنه جرى خلال النصف الأول من العام الجاري ترسية عدد من المشاريع على مجموعة الشموخ، تتضمن تصنيع بعض المعدات، وتوريدات لحقول النفط، مشيراً إلى وجود مباحثات ومفاوضات مع عدد من الشركات الخليجية والعالمية لتأمين احتياجاتها من أنابيب النفط التي تنتجها المجموعة.

وذكر أن مجموعة الشموخ لخدمات النفط تخطو بخطى واثقة نحو المستقبل، في ظل المبادرات والحوافز، التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف الأعباء عن الشركات والمؤسسات، ودفعها للنمو والتوسع.

وشدّد الدكتور علي العامري على أهمية إيلاء الشركات الوطنية العاملة في مجال خدمات النفط الأولوية في المناقصات وتنفيذ المشاريع، حيث تمكنت الشركات الإماراتية من تعزيز قدراتها وخدماتها، واحتضانها كوادر عاملة، تتميز بالمهارة والخبرة.

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