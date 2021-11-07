محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي

المصدر: البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، تشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي المركز الأكبر في الشرق الأوسط ووجه سموه بترسيخه مركزاً عالمياً رئيسياً عبر ترسيخ أفضل معايير الشفافية والفعالية ضمن خطط رفع كفاءة كافة القطاعات الحيوية بدبي.

كما وجه سموه مجلس الإدارة الجديد بأن يكون ضمن أفضل خمس مراكز خلال 3 أعوام.

ويتشكل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، وعضوية كل من الدكتور أحمد سعيد السويدي، نائباً للرئيس، أحمد سعيد باليوحه، وأحمد محمد الرشيد، وجهاد عبدالرزاق كاظم، وعبدالعزيز محمد المري، وجراهام كينيت لوفيت.

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