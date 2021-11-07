طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 04: 54 الجزر الأول عند الساعة 08: 17 والجزر الثاني عند الساعة 06:54.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند 00:55 الجزر الاول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:54 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

أبوظبي 33 21 70 25

دبي 33 24 70 25

الشارقة 33 23 75 25

عجمان 32 25 75 20

أم القيوين 32 21 75 20

رأس الخيمة 32 22 75 20

الفجيرة 31 25 85 20

العين 31 21 65 25

ليوا 33 19 65 20

الرويس 33 21 75 25

السلع 31 20 75 25

دلما 32 25 85 25

طنب الكبرى 33 24 80 25

طنب الصغرى 33 24 80 25

أبو موسى 34 24 80 25

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