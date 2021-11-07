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إكسبو 2020 دبي اليوم

4 أيام مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة بالشارقة

المصدر:
  • الشارقة – عصام الدين عوض
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منحت بلدية الشارقة 4 أيام مهلة لأصحاب المركبات والدراجات النارية والعادية  المحجوزة بالشارقة لمدة تزيد على 6 أشهر حتى يتمكن أصحابها من القيام بالإجراءات اللازمة للأفراج عنها ، كما تم تنبيههم بضرورة مراجعة ادارة الرقابة والتفتيش بالصناعية الخامسة لإزالة اسباب الحجز واستلام المحجوزات ، وذلك تجنبا لبيعها بالمزاد العلني بعد انقضاء المهلة المحددة .

كما دعت بلدية الشارقة السائقين الى الوقوف بشكل نظامي في المواقف العامة ، وعدم حجز اكثر من موقف لإتاحة الفرصة لمستخدمين آخرين للاستفادة من خدمة المواقف .     

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