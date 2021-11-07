تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة.. صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات قبيل آذان الجمعة

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة أوضح الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أنه جرى التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وكذلك دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة والتأكيد على مدراء الهيئة في مختلف إمارات الدولة لاتخاذ ما يلزم لأداء الصلاة في جوامع الدولة ومصلياتها وذلك يوم الجمعة في 12 من شهر نوفمبر الجاري قبل أذان الجمعة بعشرة دقائق.

وتوجه الكعبي إلى المولى عز وجل أن يديم موفور الصحة والتوفيق على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأن ينزل الله تعالى الغيث على العباد والبلاد، ويعم بالخير ثرى الوطن أجمع، كما أكد على ضرورة الالتزام بجميع التدابير الوقائية والإجراءات المتبعة في المساجد من التباعد الجسدي ولبس الكمامات ونحوها.

وأكد الدكتور الكعبي أن الهيئة قد قامت بنشر فيديو توضيحي عن صلاة الاستسقاء، و تقديم درس عبر منصة الوعظ الذكية عن صلاة الاستسقاء، وتوزيع مطوية توضح سنة الاستسقاء، مبينا أنه سيتم نقل صلاة الاستسقاء يوم الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي في الموعد المحدد لها.

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