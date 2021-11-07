تعاونية الاتحاد تمنح موظفيها إجازة 3 أيام لزيارة "إكسبو 2020"

المصدر: البيان

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أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة عن منح موظفيها إجازة خاصة لمدة 3 أيام، لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة معرض "إكسبو دبي 2020 " الذي تمتد فعالياته حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأكد السيد أحمد سالم بن كنيد الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في تعاونية الاتحاد أن قرار منح موظفي التعاونية إجازة مدفوعة لمدة 3 أيام يأتي ضمن رؤيتها وأهدافها في حث وتشجيع الموظفين على المشاركة وحضور المناسبات الوطنية والعالمية التي تنظمها وتستضيفها الدولة، إذ يعتبر "إكسبو 2020" من أهم الفعاليات والمعارض والأحداث العالمية التي لا يمكن إضاعة زيارتها لاكتساب رؤى ومعارف جديدة من هذا المعرض الفريد الذي يجمع العالم بأسره في دبي.

وأشار إلى أن الإجازة ستتيح أيضاً للموظفين اصطحاب أسرهم لزيارة أكسبو 2020 أكثر من مرة على مدار فترة إقامته للاطلاع على التجارب العالمية التي يحتضنها لإثراء تجاربهم المعرفية، والتعرف إلى الإبداعات والثقافات والمبتكرات العالمية التي تقدمها الدول المشاركة ومعايشة تفاصيل الحدث العالمي الذي تستضيفه الإمارات.

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