رئيس الدولة يصدر 3 مراسيم اتحادية بشأن «الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات»
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أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بتعيين معالي علي سعيد النيادي رئيساً للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدرجة وزير.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي نائبا لرئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدرجة وكيل وزارة.
ومرسوما اتحادياً بتعيين سعادة علي راشد النيادي مديرا عاما للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدرجة وكيل وزارة.