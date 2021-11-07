إضافة 5 خدمات رقمية بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مركز سعادة المتعاملين (مركز خدمات المرور والترخيص) في شرطة الشارقة عن تحويل 5 خدمات مرورية إلى خدمات رقمية من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وذلك ضمن سلسلة الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة لدعم التوجه الحكومي إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتسويق خدماتها المقدمة عبر القنوات الرقمية.

وتتمثل قائمة الخدمات الرقمية في فتح ملف مروري، إصدار ملكية مركبة، تحويل النقاط المرورية إلى رخصة القيادة، دفع بدل مدة حجز المركبات، إصدار شهادة فك حجز مركبة.

حرص

وأكد المقدم محمد عبدالله علاي رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، حرص شرطة الشارقة على تبسيط وتسهيل رحلة المتعامل وتقديم خدمات على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، ‏مما يسهم ذلك في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتحسين جودة الحياة.‏

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