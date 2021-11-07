القنصل السعودي بدبي يشيد بمستوى الخدمات الصحية بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أشاد القنصل العام للملكة العربية السعودية في دبي، عبد الله المطوع بمستوى الخدمات الصحية المتقدم في دولة الإمارات. وأشار إلى أن القطاع الطبي في الإمارات، يطبق أعلى المعايير الطبية العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات، وبأفضل الخبرات.

وزار المطوع، المستشفى السعودي الألماني في دبي، واطلع على التوسعة الجديدة للمستشفى، وهي عن ثلاثة مستشفيات تخصصية وكلية طب. وناقش مع الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني- الإمارات، كل ما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين السعوديين بالإمارات، وأثنى على مستوى خدمات الرعاية الصحية، التي تقدمها مستشفيات السعودي الألماني بالإمارات، للمراجعين والمرضى.

تصورات

وتعتبر مستشفيات السعودي الألماني - الإمارات، أحد أكبر الاستثمارات السعودية بالقطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة. وقالت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني- الإمارات: «شاركنا القنصل العام السعودي، تصوراتنا المستقبلية، للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية، كأحد أكبر المجموعات الصحية بدولة الإمارات».

وأضاف: «لدينا خطة تطوير وتوسيع للمجموعة في دولة الإمارات، للمشاركة في تقديم مزيد من خدمات الرعاية الصحية للجمهور بدولة الإمارات. وأكدت أن العلاقات الإماراتية ــ السعودية، هي خير نموذج يُقتدى به، لأنها علاقات أخوية تاريخية عميقة الجذور، وهي تجسيد فعلي للعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، المبنية على أسس التفاهم المشترك، ومبادئ حسن الجوار، والموروث الثقافي والتاريخي، والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة، وهي علاقات وطيدة ممتدة، تجمع البلدين والشعبين.

حرص

وأشارت الدكتورة ريم عثمان، إلى حرص قيادتي البلدين، على تقديم نموذج يحتذى في العمل على المزيد من تمتين روابط الإخاء والتناغم بين بلدان دول الخليج العربية، نحو تحقيق أجمل صور التعاضد والتلاحم والتعاون والنماء.

وذكرت أن دولة الإمارات، استطاعت أن تتحول إلى وجهة جاذبة للاستثمارات، بفضل ما تتمتع به من أمن واستقرار شامل، على المستويات كافة، من ناحية، وبفضل نجاحها في إيجاد بيئة قانونية وتشريعية ضامنة للاستثمارات الأجنبية، من ناحية ثانية.

وقالت الدكتور ريم عثمان: «توفر الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى».

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