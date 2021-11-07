متقاعدون: خدمات ذات قيمة مضافة

المصدر: دبي - البيان

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قال محمد محمود الحمادي- متقاعد- بأن قرار الهيئة بتحديث البيانات بشكل استباقي لكبار المواطنين من المتقاعدين والفئات الأخرى قرار يعزز من جهود الدولة في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين، مشيداً بما تتمتع به مؤسساتنا الحكومية من بنية تقنية عالية المستوى، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بحكومتنا ومؤسساتها.

مواكبة

وقال علي مطر المزروعي- متقاعد- بأن تحديث البيانات بشكل استباقي يجسد مواكبة الهيئة لعمليات التحول الإلكتروني في الدولة، كما أنه يحقق مطلباً مهماً من طلبات المتقاعدين الذين لا تسعفهم ظروف حياتهم أو بعدهم عن مراكز الخدمة من تلبية متطلبات التحديث. وقال حمد خليفة عامر- مستحق- بأن قيام الهيئة بتحديث بيانات المستحقين بشكل استباقي هي خطوة لها انعكاس مهم على حياة المستحقين خاصة الدارسين منهم، حيث يعزز من قدرتهم على التركيز في الأمور التي تخدم مسارهم الدراسي.

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