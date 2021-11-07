«الموارد البشرية والتوطين» تبحث مع مراكز استقدام العمالة المساعدة فرص التطوير

المصدر: ( دبي- وام )

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التقى معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومجموعة من قيادات الوزارة مع أصحاب مراكز استقدام العمالة المساعدة بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه المراكز وفرص تطوير خدماتها تلبية لمتطلبات واحتياجات المتعاملين من الأسر المواطنة والمقيمة وأصحاب العمل.

وأكد معاليه خلال اللقاء حرص الوزارة على توفير كافة السبل الداعمة للمراكز وفقاً للأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها قانوناً. ودعا أصحاب المراكز إلى العمل على مواكبة الخطط والتطلعات الحكومية للتحول الرقمي في تقديم الخدمات لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين لا سيما في ضوء تنافسية السوق. وأكد حرص الوزارة على دورية اللقاءات والتواصل الدائم مع المراكز للإستماع إلى الملاحظات والمقترحات والتحاور بشأنها بشفافية مطلقة للتطوير الدائم على الخدمة تحقيقاً لسعادة المتعاملين.

حضر اللقاء الذي انعقد مؤخراً في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش.

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