3 طوابع تذكارية لموقع ساروق الحديد الأثري

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت «مجموعة بريد الإمارات»، بالتعاون مع بلدية دبي، ثلاثة طوابع تذكارية خاصة بموقع ساروق الحديد الأثري، في إمارة دبي، والذي يُعد أحد أهم الاكتشافات الأثرية في الدولة، وتحمل الطوابع الثلاثة، صوراً لثلاثة قطع أثرية، من أبرز ما تم الكشف عنه في الموقع، وهي «حلقة من الذهب»، و«نموذج تاج من الذهب»، و«جرة تخزين من الفخار».

التزام

وقال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «تأتي هذه الطوابع، تماشياً مع التزامنا بإبراز المعالم التاريخية والحضارية المتميزة للدولة، وتعزيز الوعي بأهمية موقع ساروق الحديد، الذي تم استكشافه في 2002، كما أكد أحمد عبد الكريم أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة ببلدية دبي، أهمية المبادرات التي تهدف إلى إحياء التراث الوطني للدولة والمحافظة عليه.

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