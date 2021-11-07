«الصحة » تبحث التعاون مع «أم أس دي»

المصدر: (دبي - البيان)

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بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع شركة «أم أس دي» الأمريكية للأدوية سبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بشأن الملف التنظيمي للأدوية المبتكرة الحديثة ليتم منحه الموافقة التسويقية الطارئة في دولة الإمارات فور اعتماده من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، في مدينة دبي الطبية، المكتب العلمي الجديد لشركة «أم أس دي» الأمريكية المتخصصة في مجال الأورام واللقاحات والأمراض المعدية، ليرتفع بذلك عدد المكاتب العلمية في دولة الإمارات إلى 89 مكتباً.

وحضر الافتتاح ميغان غريغونيس القنصل العام للولايات المتحدة في دبي، وكارا نازاري المدير العام لغرف التجارة الأمريكية في دبي، ورنان أوزيرلي الرئيس التنفيذي لشركة «أم أس دي» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري حرص وزارة الصحة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي مع الشركات العالمية المنتجة للدواء، بهدف ضمان الوصول المبكر للأدوية الحديثة المبتكرة.

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