«إيفاد» تحصد جائزة أفضل مبادرة للموارد البشرية

المصدر: دبي- البيان

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حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، جائزة أفضل مبادرة مبتكرة للموارد البشرية، ضمن جوائز بيئة العمل المستقبلية، وذلك عن منصة «إيفاد».

تسلم الجائزة العميد الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والمقدم الدكتور منصور البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب، والملازم أول راشد حسين مدير مشروع «إيفاد».

وأكد العميد صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، فخرهم بهذا الفوز الجديد، عن منصة «إيفاد»، والذي يؤكد نجاح المنصة، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة من اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وتميزها كواحدة من المشاريع الهادفة والمؤثرة في المجتمع، خاصة أنها نتاج عمل وطني، يضم موظفين متخصصين، تمكنوا من الوصول بالمنصة إلى مراحل متقدمة، صنعت فارقاً في مسيرة الطلبة المنضمين إليها من داخل الشرطة وخارجها.

فخر

من جانبه، أعرب المقدم منصور البلوشي، عن فخرهم بهذا الإنجاز الجديد للمنصة، مؤكداً أنها أول منصة ذكية تفاعلية شاملة جامعة لكافة الطلبة الدارسين من منتسبي شرطة دبي، ومختلف طلبة الجامعات في الدولة، وتوالي حصولها على الجوائز المتنوعة منذ تأسيسها عام 2018، يُثبت قوة المنصة وتأثيرها الفعال، وما زالت تشهد أرقامها ارتفاعاً في استقطاب الطلبة الساعين إلى الاستفادة منها، ومن خدماتها وبرامجها، وهو ما ساهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، والمواكبة لتوجهات الحكومة، في الوصول إلى مدينة آمنة، وإسعاد المجتمع، والابتكار في القدرات المؤسسية.

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