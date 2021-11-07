إقامة دبي تنظم ملتقى المنار الافتراضي في نسخته الـ 11

المصدر: دبي - البيان

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تنظم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ملتقى «المنار» في نسخته الحادية عشرة، تحت شعار «نرتقي بخدماتنا ليصبح العالم ممكناً لذوي الإعاقة البصرية»، يوم الثلاثاء المقبل، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نخبة من الشخصيات الاجتماعية المحلية والعالمية من ذوي الإعاقة البصرية.

ويأتي تنظيم الملتقى السنوي ضمن مساعي جهود «إقامة دبي» المستمرة والهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

ويسلط الملتقى الضوء على نماذج وقصص ملهمة من ذوي الإعاقة البصرية، تبعث الأمل في قدرة هذه الفئة على مواجهة التحديات والصعاب لتحقيق الطموحات والأحلام لغد حافل بالإنجازات، كما سيتضمن الملتقى عقد ورش عمل توعوية وحلقات نقاشية مصاحبة للملتقى.

أولوية

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي تضع دمج أصحاب الهمم ضمن أولويات مسيرتها التنموية، لإيمانها بالدور الكبير الذي تقوم به هذه الفئة من اسهامات اتجاه المجتمع والوطن، مؤكداً أن تنظيم ملتقى المنار السنوي يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات تتبوأ المكانة الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات والتسهيلات التي تمكن أصحاب الهمم وتتيح لهم الفرص لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم واكتشاف طاقاتهم لاستدامة سعادتهم.

وأكد العقيد نبيل القرقاوي، نائب مساعد المدير لقطاع المنافذ البحرية والبرية، ورئيس لجنة أصحاب الهمم، أن تنظيم الملتقى يأتي من منطلق حرص إقامة دبي على دعم ورفع نسبة السعادة لأصحاب الهمم وبما يسهم في دعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج.

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