ملتقى برأس الخيمة: رؤية المؤسسين صنعت بصمة تخلد 50 عاماً من المجد

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح)

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أكد المشاركون في ملتقى الخمسين «طموح الإمارات لا يعرف المستحيل»، الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن رؤية الآباء المؤسسين، صنعت بصمة تخلد خمسين عاماً من المجد، لتواصل قيادتنا الرشيدة، السير على نهج تلك المسيرة الناجحة، بوضع الخطط، لحصد مزيد من الإنجازات، خلال الخمسين عاماً القادمة.

الملتقى الذي أدارته الإعلامية مريم علاي، أكدت خلاله سمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن مآثر المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، يشهد لها الجميع، واليوم تستكمل المسيرة الناجحة قيادتنا الرشيدة.

وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: نرى اليوم قيادتنا الرشيدة، تستكمل المسيرة الناجحة للخمسين عاماً الماضية، بإطلاق مبادرات نوعية، ضمن مشاريع الخمسين عاماً القادمة، تستهدف تعزيز قدرة الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية، كواحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد العميد أحمد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، أن البناء والتنمية، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود منظومة أمنية متكاملة، توفر الأمن والاستقرار، حيث أيقن الآباء المؤسسون، أن الرؤى المستقبلية، تحتاج إلى أهم أسس الاستقرار الرئيسة، بإنشاء وزارة الداخلية، التي حصلت على الدعم والرعاية، ليصبح جهاز الشرطة الإماراتي، من أفضل الأجهزة في العالم.

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