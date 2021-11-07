الإمارات تفوز بالعضوية الكاملة للاتحاد الدولي للمخترعين

المصدر: (نونبيرغ - البيان)

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فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بالعضوية الكاملة بالاتحاد الدولي للمخترعين «ايفيا».

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد أمس، على هامش المعرض الدولي للأفكار والاختراعات والابتكارات «إينا» المقام حالياً في مركز المعارض في مدينة نونبيرغ الألمانية.

وأعرب المخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية عن شكره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ودعمه لمسيرة الاختراع في الإمارات، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع لدعمها مبادرة تأسيس الجمعية التي تعمل على تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع، ونشر وعي الاختراع والمعرفة ودعم القدرات الوطنية فيه، وتمثيل المخترعين الإماراتيين في المحافل الدولية.

وتتيح العضوية الكاملة للجمعية في اتحاد المخترعين العالمي العمل على الارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم، والمشاركة في الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات الدولية، وتبادل الخبرات وتوفير السبل كافة للمخترعين لإبراز اختراعاتهم ودعمهم إعلامياً وفنياً وقانونياً.

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