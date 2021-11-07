المؤتمر الإماراتي- الألماني «للطب وطب الأسنان» 21 الجاري بالشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تعقد جامعة الشارقة «المؤتمر الإماراتي الألماني الثامن للطب وطب الأسنان» في 21 و22 من الشهر الحالي.

ويعقد اليوم الأول بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية بمقر الجامعة بمدينة الشارقة، أما اليوم الثاني فسيعقد في فرع الجامعة بمدينة خورفكان، ويأتي المؤتمر بالتعاون مع جامعة لوبيك الألمانية، وهيئة الشارقة الصحية، وجمعية الإمارات للأورام.

وقال الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن هدف المؤتمر تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء والمختصين في مختلف المجالات.

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