«صحة» تحصل على الاعتماد من المركز الأمريكي للتمريض

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ممثلة في دائرة التمريض، على الاعتماد المرموق من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض وهو من أكبر الهيئات الدولية التي تمنح الاعتمادات في مجال التميز التمريضي، لتميز قطاع التمريض في منشآت شركة «صحة» بتقديم أفضل خدمات التعليم التمريضي المستمر وتقديم الرعاية التمريضية التخصصية على أكمل وجه.

مراجعة

ويتم منح شهادة التميز من قبل مركز الاعتماد الأمريكي بعد عدة إجراءات حيث خضعت برامج التعليم التمريضي المستمر في دائرة التمريض في شركة «صحة» لتقييم دقيق جداً تم خلاله مراجعة سياسات وإجراءات العمل للوقوف على جودة برامج التعليم التمريضي المستمر وتميزها، والتحقق من تطبيق أعلى معايير الامتياز والتفوق في خدمات التعليم التمريضي المستمر.

وأكد الدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة» ان الشركة تحرص على التعلم المستمر والتدريب لكوادرها التمريضية، ليكونوا على أتم الاستعداد لتأدية واجباتهم العملية، وتعمل على تأهيل أبناء وبنات الإمارات العاملين في قطاع التمريض التأهيل العالي، وتحثهم وتهيئ لهم الفرص لمواصلة تعليمهم والحصول على أعلى الشهادات، واكتساب الخبرات التي تمكنهم من إنجاز المهام الموكلة إليه بكل ثقة واقتدار.

اعتراف

وأضاف أن حصول شركة «صحة» على الاعتماد المرموق من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض، اعتراف مهم ومستحق من جهة عالمية مرموقة ومشهود لها، وشهادة بتميز برامج التعليم التمريضي المستمر في شركة «صحة» في جميع خدمات التعليم والتدريب التمريضي التي تقدمها للكوادر التمريضية، خاصة بما يسهم في تميز خدمات التمريض التي يشهد جميع المتعاملين مع منشآت شركة «صحة» أن خدماتهم متميزة وعلمية ومعاملتهم رحيمة وإنسانية.

إنجاز

ومن جانبها، قالت عائشة المهري، المدير التنفيذي للتمريض في شركة «صحة»: «إن الحصول على هذا الاعتماد المرموق يعد إنجازاً مهماً يعزز التميز التمريضي، وجودة نتائج المرضى مع توفير بيئات عمل آمنة وإيجابية في «صحة».

وأضافت أن الحصول على الاعتماد الأمريكي في التعليم التمريضي المستمر يتماشى مع أحد أهداف شركة «صحة» وهو تزويد الممرضين والممرضات بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للمساعدة في تحسين رعاية المرضى، من خلال الممارسة القائمة على الدليل العلمي، خاصة للكوادر التمريضية.

تصنيف

أكدت «صحة» أن هذا الاعتماد من شأنه رفع مستوى التصنيف للخدمات الصحية بشكل كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز التميز في التمريض والرعاية الصحية، إذ يعد التعليم التمريضي المستمر المعتمد من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض هو الاستراتيجية الأكثر فعالية واستدامة لتحسين ممارسة الكوادر التمريضية المهنية

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