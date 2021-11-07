«كهرباء دبي» تطلق «صقور» لتكريم الاستشاريين والمقاولين

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج «صقور»؛ الأول من نوعه على مستوى المؤسسات الحكومية، لتكريم وتقييم الاستشاريين والمقاولين من حيث أدائهم وامتثالهم لمتطلبات الهيئة ومعاييرها وشروطها وإرشاداتها أثناء تقديم طلبات الخدمة والعمليات الميدانية لمشاريعهم.

ويهدف برنامج صقور إلى مساعدة جميع الاستشاريين والمقاولين المشاركين في مشاريع البنية التحتية وتوزيع ونقل الكهرباء والمياه في دبي على الامتثال لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية، وإرشادهم إلى متطلبات الهيئة الفنية وشروطها وأحكامها، مما يتيح لهم الحصول على قيمة مضافة وتعزيز تنافسيتهم لتحقيق متطلبات الهيئة الفنية.

ورش

ويشتمل البرنامج على تنظيم سلسلة من ورش العمل لإطلاع الاستشاريين والمقاولين على أهم النصائح والإرشادات التي تتيح لهم تحقيق أفضل تقييم، والحصول على موافقات الهيئة من أول مرة يقدمون فيها طلباتهم، مما يجنبهم ارتكاب المخالفات ودفع الغرامات والعقوبات القانونية، ويحافظ على أصول الهيئة وخدماتها، إضافة إلى توفير الوقت والجهد.

وسيجري تقييم الاستشاريين والمقاولين وفقاً للنتائج النهائية لتقييم أداء المتعاملين الذي يتم احتسابه من خلال متوسط النتائج الأولية لتقييم أداء المتعاملين، ونتائج تقييم الأداء الميداني للمتعاملين. وسيتم تكريم الاستشاريين والمقاولين الفائزين بجائزة برنامج «صقور» الذين يحققون أفضل أداء حسب الدليل الإرشادي للبرنامج.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تحرص الهيئة على تسهيل وتسريع الأعمال وتبسيط الإجراءات وإثراء تجربة جميع المعنيين بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وفي عام الخمسين، نضاعف جهودنا لتسجيل المزيد من الإنجازات وإحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا في أقصر وقت ممكن، عبر تعزيز روح الفريق الواحد، والعمل على توفير تجارب وخدمات تتخطى توقعات شركائنا ومتعاملينا، وتعزز مكانة الهيئة التي باتت في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم، بل إن نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية».

تحديات

وأضاف معاليه: «لعل من بين أبرز النجاحات التي كان للمقاولين والاستشاريين دور في تحقيقها، احتفاظ الدولة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، بالمرتبة الأولى عالمياً للمرة الثالثة في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020.

ونلتزم بتوفير البيئة المحفزة التي تتيح بناء وترسيخ علاقات تعاون وطيدة وطويلة الأمد مع شركائنا بما يضمن ازدهار أعمالنا وأعمالهم ورفعة مكانة الدولة وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي.

ويعكس برنامج»صقور«حرص الهيئة على أن تكون رائدة في إطلاق البرامج المبتكرة وتحفيز التنافس الإيجابي بين المعنيين، بما ينسجم مع خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة، وسبّاقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز