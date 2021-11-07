عبدالرحمن آل صالح: دمج الدائرتين نقلة تكاملية باتجاه المستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي، بدمج كل من «اقتصادية دبي»، و«دائرة السياحة والتسويق التجاري»، تحت مظلة دائرة جديدة، باسم «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، يأتي دعماً لأغراض التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها قطاع السياحة الرائد الممثل بدائرة حيوية هي «دبي للسياحة» وقطاع الشركات والأعمال الذي يحتضن عشرات آلاف الشركات العاملة في دبي، والذي تمثله جهة الترخيص الاقتصادي البارزة «اقتصادية دبي».

وأوضح أن من شأن هذا الدمج أن ينعكس على الخدمات الحكومية؛ ارتقاءً بمستواها وتيسيراً في إجراءاتها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كفيلة بدمج الاعتمادات المالية الحكومية في إطار الموازنة العامة لحكومة دبي وتخصيصها بطريقة تجعلها أكثر ارتباطًا بمنظومة عمل تتسم بالكفاءة والتكامل، نظرًا للازدهار المرتقب في مستقبل الأنشطة السياحية، ومساهمتها المتوقعة في خلق قيمة مضافة جديدة، مع التركيز على القطاعات الداعمة، كالفنادق والأغذية والسفر والخدمات المالية والضيافة.

وأضاف آل صالح: أصبحت جهات الترخيص مقبلة اليوم على نقلة نوعية كبيرة في ظل التقدم التقني واقتصاديات المستقبل، ما يحتم الإسراع في إحداث التحول في استراتيجيات عملها وأساليبها وأدواتها، الأمر الذي يكفل إعدادها خير إعداد للمستقبل.

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