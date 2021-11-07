هلال المري مديراً عاماً لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بتعيين هلال سعيد المري مديراً عاماً لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث يمتلك المري خبرة تمتد لسنوات في مجال الإدارة والاقتصاد والترويج السياحي لإمارة دبي، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة.

وعمل المرّي في العديد من الشركات الكبرى وفي قطاعات مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حيث سبق له العمل في «ماكينزي وشركاه»، و«كيه بي إم جي» في لندن، وهو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، ومديراً عاماً لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، كما أنه عضو اللجنة العليا لإكسبو 2020 وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمار، وكان قد تقلد منصب مدير دائرة السياحة والترويج التجاري سابقاً.

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