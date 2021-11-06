«روبرت هاف»: استقرار الرواتب بالإمارات والعلاوات تصل إلى 25%

المصدر: دبي- سيد صالح

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أكدت «روبرت هاف» البريطانية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية أن الرواتب، التي تسددها الشركات القائمة في الإمارات إلى موظفيها تميل إلى الاستقرار خلال العامين الحالي والمُقبل، وذلك من واقع البيانات الواردة في دليل «روبرت هاف» للرواتب 2022، الذي أصدرته الشركة أخيراً.

وذكر الدليل أن متوسط الزيادات السنوية في رواتب الموظفين المحترفين العاملين في الإمارات يبلغ حالياً 4%، وذلك استناداً إلى نتائج تحليلات الرواتب لأكثر من 150 وظيفة متنوعة بالدولة، وأضاف الدليل: إن بعض الشركات في الإمارات تمنح موظفيها علاوات تصل نسبها إلى 25%.

وأفاد دليل «روبرت هاف» بأن أعلى الزيادات في رواتب الموظفين المحترفين بالدولة، خلال الفترة الأخيرة تحققت في القطاع القانوني، يليه قطاعا التمويل والمحاسبة، فقطاع التقنية.

وأوضح الدليل أن مديري الشركات بالإمارات يعينون موظفين جُدُداً في الوظائف التي تدعم التعافي المالي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، التحول الرقمي والموارد البشرية.

وتطرق الدليل إلى الوظائف التي تحظى بأعلى نسبة من الطلب في الإمارات حالياً، فأفاد بأنها تشمل المخططين والمحللين الماليين، مديري التمويل، المساعدين التنفيذيين، رؤساء أقسام التقنية، موظفي الموارد البشرية.

وأضاف: إن قطاع الخدمات المالية تحديداً يشهد طلباً قوياً على الموظفين المحترفين من أصحاب المهارات العالية في التحولي المالي وإدارة التغيير. وتحدث التقرير عن البنوك في الإمارات، فذكر أنها تستثمر في أصحاب المواهب في الرقمنة والتجارة الإلكترونية، كي يتولوا الإشراف على تشغيل الأنظمة الجديدة لديها.

وأوضح الدليل أن القطاعات الاقتصادية الأكثر مرونة في الإمارات حالياً هي: قطاعات الأدوية، المرافق، السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والحكومة.

وقال جاريث إل ميتوري، المدير المُشارك لدى «روبرت هاف الشرق الأوسط»: «بينما يبقى التركيز على التعيين في الوظائف الشاغرة ذات الأهمية الشديدة، إلا أن الشركات ستخصص موارد أيضاً لدعم المهارات لديهم في الأقسام التقنية، القانونية والمالية».

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