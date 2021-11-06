«درهم الحمد» يسهم في تنفيذ مشاريع بـ 16 مليون درهم

المصدر: الشارقة – البيان

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أفادت جمعية الشارقة الخيرية أن مبادرة «درهم الحمد» المعنية باستقطاع درهم من حسابات مشتركي الخدمة يومياً، قد ساهمت في تنفيذ مشاريع وأعمال خيرية وإنسانية داخل وخارج الدولة بتكلفة مالية قيمتها 16.5 مليون درهم، من خلال تبرعات يقدمها مشتركو الخدمة تلقائياً والبالغ عددهم أكثر من 30 ألف مشترك، منذ 2017 وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.

ودعا عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي المحسنين إلى الانضمام والاشتراك في خدمة درهم الحمد، منوهاً أن قيمة التبرع تصل كاملة إلى الجمعية ليتم توصيلها إلى مستحقيها عبر جملة المساعدات العينية التي تقدم لمستحقيها في صورة مساعدات دراسية وتفريج الكربة وكذلك بناء المساجد ومشاريع إطعام الطعام، مشيراً أن الخدمة لها دور مؤثر في تنمية موارد الجمعية والمساهمة في دعم المبادرات والحملات المنفذة.

وأوضح بن خادم أن خدمة درهم الحمد ساهمت منذ إطلاقها في بناء المئات من بيوت إيواء للفقراء وفاقدي السكن في عدة مناطق خارج الدولة، وإجراء العديد من عمليات العيون وتصحيح الإبصار، وعمليات إزالة المياه الزرقاء التي خضع لها المصابون بأمراض العيون وضعف البصر، مع توفير جلسات غسيل الكلى للمصابين بالفشل الكلوي، وتنفيذ مشاريع الأيادي المنتجة للكثيرين من الأسر المتعففة، وهي مشاريع تعد بمثابة فرصة عمل يتم توفيرها للمستفيدين ليحصلوا منها على قوت يومهم من كسب أيديهم.

وبحسب التقرير فإن صدقات متبرعي خدمة درهم الحمد ساهمت في توفير المواد الغذائية لأكثر من 500 أسرة متعففة، كما تمكنت الجمعية من تفريج كربة الكثيرين من ذوي الدخل المحدود من سكان إمارة الشارقة، وإنشاء ثلاث محطات لتحلية المياه في مصر، وتوفير العلاج للكثيرين من الحالات المرضية داخل الدولة، كما أنجزت إدارة المشاريع والكفالات حزمة من المشاريع الخدمية الهامة التي تمثل عمراناً بالمناطق النائية في البلدان التي تشملها مشاريع وأعمال الجمعية.

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