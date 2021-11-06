محمد بن زايد يستقبل رئيس كولومبيا في جناح الإمارات بإكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فخامة إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا في جناح دولة الإمارات بمعرض " إكسبو 2029 دبي".

و بحث سموه و فخامة رئيس كولومبيا ..علاقات الصداقة و مستوى التعاون المشترك بين البلدين وإمكانات تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والسياحية بما يحقق مصالحهما المشتركة.. وتبادلا وجهات النظر بشأن إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

و تناول اللقاء أهمية رسالة معرض " إكسبو 2020 دبي" الإنسانية التي توجهها دولة الإمارات إلى العالم " عبر التعاون وتأثير تواصل العقول ومشاركة الخبرات والابتكارات في مجالات حلول الاستدامة في صناعة مستقبل العالم وازدهاره.. إلى جانب ما يحتضنه المعرض من ثقافات الشعوب وموروثاتها وتاريخ وحضاراتها التي تعزز أهدافه.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و سعادة سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.

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