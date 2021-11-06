نقل مركز تقييم كوفيد-19 المتميز إلى مستشفى العين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نقل مركز تقييم كوفيد-19 المتميز من مركز العين للمؤتمرات، إلى مستشفى العين، ومراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة حسب حالة المصاب.

وقالت إنه سيتم اعتباراً من يوم غد الأحد 7 نوفمبر2021، نقل مركز تقييم كوفيد-19 المتميز من مركز العين للمؤتمرات بحسب الحالة، إذ كانت الحالة إيجابية، فيتم نقل المصاب إلى مستشفى العين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، أما الحالات المخالطة، فسيتم تحويلها إلى مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في عشارج والهيلي والعامرة والصاروج، في مدينة العين.

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