وفد إدارة مستشفى 57357 في القاهرة يزور جمعية الإمارات للسرطان

المصدر: العين - البيان

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استقبلت جمعية الإمارات للسرطان في مقرها بفرع مستشفى ميديكلينيك العين وفداً من إدارة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال في القاهرة برئاسة الدكتور شريف أبو النجا وبحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمستشار الدكتور عبدالله الكعبي نائب رئيس الجمعية، محمد خميس الكعبي مدير عام الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، وفيليب تايلر مدير مستشفيات ميديكلينيك في العين، ومحمد هاني المدير الإداري، وطارق شديد المدير الطبي، وعدد من الأطباء.

واستعرض الشيخ الدكتور سالم بن ركاض خلال الاجتماع مسيرة جمعية الإمارات للسرطان ودورها الخيري والإنساني والجهود الكبيرة التي قامت بها خلال السنوات الماضية لدعم ومساندة المرضى، إضافة الى توعية الجمهور بأهمية الكشف المبكر عن السرطان، معتبراً أن العمل الخيري في الإمارات يبدأ من القيادة الرشيدة الى الشعب وهو عمل متأصل في نفوس الإماراتيين ولهم أعمال في الداخل والخارج يصعب حصرها تشمل المئات من المشاريع التى تعود بالنفع على الانسانية وتحقيق سعادة البشرية.

واطلع المجتمعون من الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 على الجهود الخيرية التي بذلت في تأسيس مستشفى سرطان الأطفال في القاهرة التي توفير العلاج والرعاية الصحية والنفسية لكل الأطفال المصابين بالسرطان حول العالم. مشيراً إلى أن الجهود والتبرعات من البسطاء في مصر سطرت قصة نجاح كبيرة في العمل التطوعي والخيري لإنطلاقة المستشفى العام 2007. مشيداً بجهود ودعم دولة الإمارات وأصحاب السمو الشيوخ ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في تأمين احتياجات المستشفى ضمن المبادرات الإنسانية التي دأبت عليها الإمارات لتعزيز الترابط الأخوي بين الإمارات ومصر.

وفي الختام كرمت جمعية الإمارات للسرطان الدكتور شريف أبو النجا والوفد المرافق ومنحتهم العضوية الفخرية للجمعية.

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