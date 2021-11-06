المري يكرم رجال شرطة تقديراً لمسؤوليتهم المجتمعية

المصدر: وام

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كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من أفراد رجال الشرطة، تقديراً لإخلاصهم في العمل وجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في المجتمع، وإسهامهم في ضبط المطلوبين.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن المكرمين ساهموا في نقل صورة حضارية عن دولة الإمارات عموماً، ودبي خاصة، عكست ما وصلت إليه من إنجازات في حماية حقوق الأفراد، ورعاية أصحاب الهمم، من خلال شعورهم بالالتزام والمسؤولية تجاه أفراد المجتمع.

ويأتي تكريم القائد العام للرجال الشرطة، بعد تداول الجمهور لمقاطع فيديو على تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُظهر أحدها قيام دورية شرطية بالسير بمحاذاة شاب من أصحاب الهمم، أثناء محاولته قطع شارع مكتظ على كرسيه المتحرك، ومساعدته على الوصول إلى مركز تجاري.

وفي مقطع فيديو آخر، سارع شرطيان لمساعدة عائلة توقفت مركبتها على جانب الطريق السريع لنفاد الوقود، وقام الشرطيان بنقل الأطفال إلى الدورية إلى حين تمكن الأب من تزويد المركبة بالوقود، وذلك حماية للأطفال من خطورة الطريق.

كما كرم معاليه شرطيين لسرعة استجابتهما لبلاغ جنائي، وحرصهما على تأدية مهامهما باحترافية وكفاءة عالية، ما أسهم في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على المكتسبات.

من جانبهم، عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الوفاء والإخلاص في العمل واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف لتعزيز الأمن والأمان، ودعم مسيرة شرطة دبي المتميزة.

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