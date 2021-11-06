توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 49: 03 والجزر الأول عند الساعة 44: 07والجزر الثاني عند الساعة 21:04.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والمد الثاني عند 00:09 والجزر الاول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:59.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 24 80 35

دبي 31 24 80 40

الشارقة 31 21 85 40

عجمان 33 24 80 40

أم القيوين 31 21 85 40

رأس الخيمة 31 22 85 40

الفجيرة 30 23 80 30

العين 31 21 80 25

ليوا 32 20 85 30

الرويس 31 21 80 45

السلع 32 22 80 25

دلما 31 25 75 30

طنب الكبرى 33 26 80 30

طنب الصغرى 33 26 80 30

أبو موسى 33 26 80 30

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