بلدية دبي تنجز %45 من مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة

المصدر: البيان

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عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق وتنفيذ المشاريع النوعية والأفكار المبتكرة التي من شأنها تعزيز موقع دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، كشفت بلدية دبي عن الانتهاء من تنفيذ 45% من مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة ورسان، وهو أكبر مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في العالم، بما يخدم في حماية بيئة الإمارة ودعم ممارسات الاستدامة فيها بأسلوب علمي وبالاعتماد على أحدث الوسائل وأكثرها تطوراً عالمياً.

وقال سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "نستلهم من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل استراتيجيات تطوير هدفها رفع كفاءة القطاعات الحيوية التي تعود بالنفع على المجتمع، ومن هذا المنطلق تحرص البلدية على تنفيذ مشاريع نوعية كبرى تراعي أرقى المعايير والمواصفات العالمية، ومن أبرزها مشروع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، ترسيخاً لممارسات الاستدامة والمحافظة على البيئة والتي تعد من أولويات حكومة دبي، وكذلك دولة الإمارات على وجه العموم، سعياً إلى تقديم نموذج متطور يحتذى به في هذا المجال، والمساهمة في إيجاد مصادر جديدة للطاقة تدعم النمو المطرد للمشاريع التنموية العديدة التي يتم تنفيذها على أرض دبي".

وأضاف: "يُعد مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات المشروع الأكثر كفاءة لتحويل النفايات إلى طاقة في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 5,666 طن في اليوم، وسيكون المشروع داعماً بشكل كبير للأهداف الاستراتيجية والوطنية في قطاع الطاقة." موضحاً أن إنجاز نسبة 45% من المشروع تم من خلال ثلاثة ملايين ساعة عمل، بمشاركة 30 شركة من شركات المقاولات والاستشارات والموردين، وفريق عمل يضم أكثر من 300 مهندس وعامل.

ويغطي المشروع مساحة كلية تبلغ 400 ألف متر مربع، وتم الانتهاء من وضع الأساسات لمركز المعالجة بعد إتمام عمليات الحفر، وصب الخرسانة بكمية 66 ألف متر مكعب واستخدام 1,000 طن من حديد التسليح، وباستخدام 8 رافعات من بينها أكبر رافعتين في العالم بطول 40 متراً وطاقة 100 طن.

كما أشارت بلدية دبي إلى الانتهاء من إنجاز 45% من محرك التربينة العامل بالبخار الناتج من عملية معالجة النفايات، والذي من المنتظر أن ينتج طاقة سنوية تكفي أكثر من 135 ألف منزل، مع اعتماد أحدث التقنيات اليابانية والسويسرية لإتمام عمليات المعالجة، ما يمنح المشروع كفاءة أعلى من أي مشروع آخر مماثل، مع تأكيد أن المشروع سيكون صديقاً للبيئة، إذ سيتم معالجة جميع الانبعاثات بشكل كامل باستخدام مرشح نسيجي يتكون من 12,480 كيساً أسطوانياً للترشيح قبل التصريف عبر مدخنة بارتفاع 70 متراً، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتخلص من أي روائح ناجمة عن عمليات المعالجة.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023، على أن يكون الانتهاء من المشروع بصورة كاملة في العام 2024.

وسيعمل المشروع على توليد 200 ميجاوات من الطاقة في الساعة، وسيتم استخدام 35 ميجاوات في الساعة لتشغيل محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي، في حين سيتم استخدام 20 ميجاوات لتشغيل مركز دبي لمعالجة النفايات، وسيستخدم المشروع المياه المعاد تدويرها من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ورسان بكمية 2,760 متر مكعب في اليوم، ما يعزز من استدامة المشروع وترشيد الموارد المستخدمة في تشغيله.

وتُقدَّر القدرة الاستيعابية لمعالجة النفايات بما يُعادل 1.912 مليون طن سنوياً، وتشمل آلية العمل في المشروع جمع النفايات بواسطة الشاحنات ونقلها الى مركز دبي لمعالجة النفايات، حيث سيتم استقبال 1,000 شاحنة يومياً، ما سيمكّن المركز من استيعاب 88 شاحنة في الساعة. ويتضمن المركز 5 خطوط حرق لضمان حرق 5,666 طن من النفايات يومياً، وستنتج المخلفات المحترقة 1,000 طن من رماد القاع والذي سيتم إعادة تدويره واستخدامه في مشاريع البنية التحتية.

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