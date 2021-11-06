حمدان بن محمد: 27 يوماً تفصلنا عن احتفالات الخمسين في قلب حتا

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن 27 يوماً تفصل دولتنا عن الاحتفال بيوبيلها الذهبي في الثاني من ديسمبر، حيث نحتفي باليوم الوطني في قلب مدينة حتا. ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «27 يوماً تبقت على احتفالنا باليوم الوطني الخمسين في قلب مدينة #حتا».

وكان سموه ​وجّه بإنشاء «مجلس تجار حتّا» في إطار دعم الخطة الشاملة لتطوير حتّا المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حيث أشار سمو ولي عهد دبي إلى أن المواطن يشكل المحور الأساسي في كافة الخطط التنموية الهادفة إلى تطوير مختلف مناطق الإمارة وبنيتها التحتية عبر حزمة من المشاريع والمبادرات خلال العشرين عاماً المقبلة، لافتاً سموه إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع المواطن دائماً في قلب خطط التنمية كهدف أسمى تُسخِّر كافة الجهود لخدمته وتوفير الحياة الكريمة له.

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