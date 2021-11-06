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إكسبو 2020 دبي اليوم

عبد الله بن زايد: يوم تاريخي يسجل علامة فارقة لإنجازات دولتنا

المصدر:
  • دبي - البيان
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أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الاحتفال بيوم الخمسين في حتا يسجل علامة فارقة لإنجازات دولتنا، وأضاف سموه: نشيد بالخمسين عاماً الماضية لتأسيس دولتنا، ونعمل معاً نحو المئوية.

جاء ذلك في تدوينة لسموه في حسابه على «تويتر»: «تحتفل إماراتنا بيومها الوطني الخمسين هذا العام في أحضان طبيعة حتا الخلابة.. يوم تاريخي يسجل علامة فارقة لإنجازات دولتنا.. نشيد بالخمسين عاماً الماضية لتأسيس دولتنا ونعمل معاً نحو المئوية».

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