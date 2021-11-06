محمد بن راشد ومحمد بن زايد: احتفالات اليوم الوطني تمثيل لهويتنا للمضي بثبات نحو المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن احتفالات اليوم الوطني تمثيل لهويتنا للمضي بثقة وثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على حسابه الرسمي في «تويتر»: «احتفالات اليوم الوطني.. تمثيل لثقافتنا وهويتنا من كافة أنحاء وطننا».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «من ربوع حتا ينطلق هذا العام احتفالنا الرسمي باليوم الوطني الخمسين.. في كل زاوية غالية من زوايا الوطن تشع أفراحنا وتتجسد آمالنا وطموحاتنا للمضي بثقة وثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».

احتفال

هذا وقد أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن الحفل الرسمي للاحتفال باليوم الوطني الخمسين للدولة يوم 2 ديسمبر سوف يُقام في حتا بدبي.

وسيتمكن الجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من مشاهدة العرض مباشرةً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على الموقع الرسمي لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

وسيأخذ العرض المسرحي المذهل المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الوطن. كما ستتاح العروض للجمهور بدءاً من 4 وحتى 12 من ديسمبر من خلال شراء تذاكر محدودة على الموقع الإلكتروني: www.UAEnationalday.ae

ويعد موقع حتا موقعاً استراتيجياً حيث يبعد بمسافة مماثلة من جميع الإمارات السبع، كما تتميز حتا بموقعها التاريخي الرائع وبصفتها وجهة سياحية نابضة بالحياة تمتاز بمناظرها الخلابة وما تتخلله من سدود وبحيرات ووديان تحيط بها الآثار التاريخية التي تروي حكاية المكان.

وقد شهدت المدينة العديد من المشاريع التنموية في السنوات الأخيرة وستة مشاريع جديدة هذا العام وحده، ففي وقت سابق من الشهر الماضي كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خطة تنمية شاملة في مدينة حتا تشمل إنشاء شاطئ وبحيرة جديدة وأنظمة نقل للمنحدرات الجبلية مثل القطار الجبلي وأطول ممشى جبلي في دولة الإمارات، وتعد هذه المشاريع جزءاً من خطة التطوير الرئيسة خلال 20 عاماً المقبلة في حتا.

وتعد حتا التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام مركزاً استراتيجياً كان في الماضي طريقاً تجارياً ومعبراً للقوافل والمسافرين يربط بين الناس من كل مكان وهي جزء لا يتجزأ من التاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقصة شعبها ما يجعلها الموقع المثالي لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين في جنبات طبيعتها الآسرة.

وقالت شيخة الكتبي مديرة الاستراتيجية الإبداعية لعام الخمسين: «سيشهد الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة عرضاً مذهلاً يسلط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا، وستأخذ التجربة المسرحية العائمة والتي ستقام في سد حتا في أحضان جبال الحجر المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الأرض من الفترة التي سبقت الاتحاد وحتى الخمسين عاماً التي تلتها».

وأضافت «كما سيسلط العرض الضوء من خلال السرد القصصي الإبداعي والفني على إنجازات الحاضر، ويقدم لمحة فريدة عن المستقبل الواعد الذي ينتظر كل من يعد الإمارات وطناً له».

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الماضي ولأول مرة في تاريخ دولة الإمارات، انطلقت الاحتفالات باليوم الوطني قبل 50 يوماً من اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بيوبيلها الذهبي.

وسيقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين في 2 ديسمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر، وتتاح تذاكر العروض من 4 وحتى 12 ديسمبر على الموقع الإلكتروني: www.UAEnationalday.ae.

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