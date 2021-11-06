«كهرباء دبي» تستقبل بيانات عقود إيجار 2000 متعامل يومياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تستقبل بيانات عقود الإيجار لنحو 2000 متعامل يومياً ممن يسجلون عقود وحداتهم السكنية المرة الأولى أو يجددون عقود الإيجار، إذ ترتبط أنظمة الهيئة مع نظام «إيجاري» باستخدام تقنية «بلوك تشين»، الأمر الذي يسمح بتفعيل خدمات الكهرباء والمياه بمجرد تصديق عقد «إيجاري» لدى أيّ من المكاتب العقارية ومراكز الطباعة المعتمدة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة. كما يسمح الربط مع نظام «إيجاري» بالتحديث التلقائي للقيمة الإيجارية السنوية في نظام الهيئة وقت التجديد السنوي، وبالتالي تحديث رسوم المسكن، وعدم حاجة المتعامل لزيارة بلدية دبي لتعديل قيمة الإيجار السنوي.



رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الحكومة الذكية تذهب للناس ولا تنتظر أن يأتوا إليها، ولذا عززت الهيئة من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وطورت من بنيتها التحتية التي توفر خدمات ذكية ومبتكرة توفر وقت وجهد أكثر من مليون متعامل في دبي وتحقق سعادتهم، إضافة إلى الإسهام في جهود الحفاظ على البيئة من خلال إلغاء استخدام الورق في إطار استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقد انتهت الهيئة من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%».



ربط

وأوضح معالي سعيد الطاير أن منصة بلوك تشين التي تم من خلالها الربط بين هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك عام 2017، تعد أول مبادرة بتقنية بلوك تشين على مستوى حكومة دبي، وتُمكن الجهات المشاركة من أتمتة عملية تجديد عقود الإيجار، واستصدار عقد «إيجاري»، وتفعيل خدمات الكهرباء والمياه لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق سعادتهم.

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة لديها استراتيجية للتعاملات الرقمية وكانت من أوائل الجهات الحكومية التي تعتمد تقنية «بلوك تشين» في عدد من خدماتها ومبادراتها وتشمل التسجيل في خدمة «الشاحن الأخضر» للسيارات الكهربائية؛ وتسجيل وتجديد عقود الإيجار الذكية بالتعاون مع مجموعة «وصل» لإدارة الأصول، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ إضافة إلى نظام تسوية المدفوعات الحكومية.

يذكر أن الهيئة توفر جميع خدماتها عبر الموقع الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) والتطبيق الذكي المتوافق مع مختلف أنظمة التشغيل والأجهزة الذكية.

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