«مرور دبي» تكرّم سائقي الدراجات النارية والهوائية

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عدداً من سائقي الدراجات النارية والهوائية ضمن حملتها «السائق الذهبي»، التي أطلقتها في الأول من نوفمبر الجاري بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، واستمرت ثلاثة أيام.

وأشار العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إلى أن حملة السائق الذهبي تتوافق مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، وتهدف إلى توعية سائقي الدراجات النارية والهوائية، وتكريم الملتزمين منهم بقواعد السلامة المرورية من حيث مواصفات الأمن والسلامة الواجب توافرها أثناء قيادة الدراجة على الطرق، وأهمية توافر وسائل السلامة اللازمة لتحقيق السلامة والوقاية من الحوادث المرورية، إضافة إلى توعيتهم بأهمية الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة المرورية، التي تعد مسؤولية الجميع، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنويع وسائل التوعية لتعزيز وترسيخ قواعد السلامة المرورية على الطرق.



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وأوضح العميد سيف المزروعي أن إدارة الحملات والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور، شكلت فريقاً لمتابعة سائقي الدراجات النارية والهوائية الملتزمين في طرقات الإمارة من حيث سلوكهم، ومكافأتهم وإعطائهم شهادات السائق الذهبي وهدايا قيّمة، تشجيعاً لهم على الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية، وتحفيزهم لنيل لقب السائق الذهبي وجائزة الحملة وشهادة التقدير.

وبيّن العميد سيف المزروعي، الأسس والمعايير التي تم من خلالها اختيار السائقين الملتزمين، خلال فترة الحملة، والتي تضمنت الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية، والالتزام بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وعدم الوقوع في أية مخالفة مرورية، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الخوذة التي تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة أثناء القيادة، والتقيد بالإشارات الضوئية، والإشارات الأخرى الموجودة على الطريق.

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