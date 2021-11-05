الجواز الإماراتي يواصل ريادته العالمية ويحصد 4 نقاط جديدة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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واصل جواز السفر الإماراتي ريادته العالمية وعزز موقعه في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم مع إضافة 4 نقاط جديدة للإعفاء من التأشيرة ويرفع رصيده إلى دخول 158 دولة بدون تأشيرة مسبقة (103 دولة بدون تأشيرة و55 دولة يتم الحصول عليها لدى الوصول أو عبر الانترنت) وذلك وفق ما أكده مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وذكر المؤشر أنه مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا بعد جائحة كوفيد ـ 19 بدأت معظم دول العالم تخفف من قيود إغلاق كورونا خلال عام 2021 ، ما يشير إلى استفادة العديد من الدولة بالاعفاءات من التأشيرة التي كانت تتمتع بها قبل الأزمة.

وبحسب «باسبورت إندكس» وسّع جواز السفر الإماراتي الفارق بينه وبين المركز الثاني الذي يحتله الجواز النيوزيلندي إلى 7 نقاط، إذ يسمح لحامله دخول 151 دولة، ليأتي من بعده في المركز الثالث جواز كوريا الجنوبية برصيد 150 نقطة، ويتربع كل من الجواز الألماني والأسباني والإيطالي والأمريكي والاسترالي على المركز الرابع في المؤشر العالمين برصيد 149 نقطة، في الوقت الذي تحتل فيه جوازات ثماني دول أوربية المركز الخامس وهي: هولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا ولكسمبورج وسويسرا وآيرلندا والمملكة المتحدة.

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