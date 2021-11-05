أمطار الخير على الإمارات "فيديو"
شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة.
وفي رأس الخيمة هطلت أمطار غزيرة مصحوبة ببرد على وادي العيم - الغيل ووادي كوب وأمطار متوسطة إلى غزيرة مع البرق والرعد على الساعدي وأذن وعلى جنوب الإمارة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على خت ووادي القور.
وشهد وادي السدر في الفجيرة أمطارا غزيرة مصحوبة بالبرد، وأمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على الحلاه والطويين.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/ساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة الشرقية حتى الساعة 19:00 اليوم الجمعة 05/11/2021.
حالياً بردية وادي السدر @NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZfgYlOeAXT— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 5, 2021
حالياً بردية وادي السدر @NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Jajfl5MHc2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 5, 2021
حالياً أمطار منطقة الغيل @NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IypnRCCatv— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 5, 2021
#أمطار_الخير تتساقط الآن على طريق #الشارقة #كلباء @NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0OqFyJj3oH— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 5, 2021
#أمطار_الخير على طريق #شوكة #المنيعي حالياً@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4UlFT9PhjX— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 5, 2021
حالياً أمطار منطقة خت اتجاه #رأس_الخيمة @NCMS_media #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/06seIpxLwS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 5, 2021
حالياً أمطار منطقة الغيل @NCMS_media #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UgaKPEkenl— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 5, 2021