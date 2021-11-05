أمطار الخير على الإمارات "فيديو"

المصدر: البيان

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شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة.

وفي رأس الخيمة هطلت أمطار غزيرة مصحوبة ببرد على وادي العيم - الغيل ووادي كوب وأمطار متوسطة إلى غزيرة مع البرق والرعد على الساعدي وأذن وعلى جنوب الإمارة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على خت ووادي القور.

وشهد وادي السدر في الفجيرة أمطارا غزيرة مصحوبة بالبرد، وأمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على الحلاه والطويين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/ساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة الشرقية حتى الساعة 19:00 اليوم الجمعة 05/11/2021.

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