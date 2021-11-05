الإمارات تقدم 26,375 جرعة لقاح كوفيد19

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 26,375 جرعة من لقاح «كوفيد 19» في الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21,300,307 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 215.36 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد 19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد 19.

فحص

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إجراء 203,988 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740,289 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,138 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفَّى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 133 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 734,695 حالة.

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