حتا تستضيف الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين للدولة 2 ديسمبر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن الحفل الرسمي للاحتفال باليوم الوطني الخمسين للدولة يوم 2 ديسمبر سوف يُقام في حتا بدبي.

وسيتمكن الجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من مشاهدة العرض مباشرةً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على الموقع الرسمي لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

وسيأخذ العرض المسرحي المذهل المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الوطن. كما ستتاح العروض للجمهور بدءاً من 4 حتى 12 من ديسمبر من خلال شراء تذاكر محدودة على الموقع الإلكتروني: www.UAEnationalday.ae

ويعد موقع حتا موقعا استراتيجيا حيث يبعد بمسافة مماثلة من جميع الإمارات السبعة ، كما تتميز حتا بموقعها التاريخي الرائع وبصفتها وجهة سياحية نابضة بالحياة تمتاز بمناظرها الخلابة وما تتخلله من سدود وبحيرات ووديان تحيط بها الآثار التاريخية التي تروي حكاية المكان.

وقد شهدت المدينة العديد من المشاريع التنموية في السنوات الأخيرة وستة مشاريع جديدة هذا العام وحده، ففي وقت سابق من الشهر الماضي كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن خطة تنمية شاملة في مدينة حتا تشمل إنشاء شاطئ وبحيرة جديدة وأنظمة نقل للمنحدرات الجبلية مثل القطار الجبلي وأطول ممشى جبلي في دولة الإمارات وتعد هذه المشاريع جزءاً من خطة التطوير الرئيسية خلال 20 عاماً القادمة في حتا.

وتعد حتا والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام مركزاً استراتيجياً كان في الماضي طريقاً تجارياً ومعبراً للقوافل والمسافرين يربط بين الناس من كل مكان وهي جزء لا يتجزأ من التاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقصة شعبها مما يجعلها الموقع المثالي لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين في جنبات طبيعتها الآسرة.

وقالت شيخة الكتبي مدير الاستراتيجية الإبداعية لعام الخمسين: "سيشهد الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة عرضاً مذهلاً يسلط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا، وستأخذ التجربة المسرحية العائمة والتي ستقام في سد حتا في أحضان جبال الحجر المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الأرض من الفترة التي سبقت الاتحاد إلى الخمسين عاماً التي تلتها".

وأضافت "كما سيسلط العرض الضوء من خلال السرد القصصي الإبداعي والفني على إنجازات الحاضر ويقدم لمحة فريدة عن المستقبل الواعد الذي ينتظر كل من يعتبر الإمارات وطناً له".

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الماضي ولأول مرة في تاريخ دولة الإمارات انطلقت الاحتفالات باليوم الوطني قبل 50 يوماً من اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بيوبيلها الذهبي.

وسيقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين في 2 ديسمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر، وتتاح تذاكر العروض من 4 حتى 12 ديسمبر على الموقع الإلكتروني: www.UAEnationalday.ae.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز