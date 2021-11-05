صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية لغيانا تعزيز العلاقات البرلمانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، منظور نادر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غيانا التعاونية، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات، وجمهورية غيانا التعاونية.

حضر اللقاء كل من الدكتور طارق الطاير رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والشمالية، وعائشة الملا وسعيد العابدي، ومريم بن ثنية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والشمالية، كما حضره الدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بمعالي رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غيانا التعاونية، والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على توحيد المواقف والرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية في المحافل الدولية، خاصة بأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست في عام 1995.

تنمية شاملة

واستعرض معالي صقر غباش دور المجلس ومساهمته في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة من خلال العمل على تطوير دوره الرقابي والتشريعي والدبلوماسية البرلمانية، لمواكبة ما يحدث من تطورات في الدولة، التي باتت نموذجاً تنموياً.

وأكد الجانبان أهمية التعاون البرلماني وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن أهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية.

وأشار الجانبان إلى أهمية وضع آلية عمل مشتركة لتعزيز العمل البرلماني؛ من خلال تحديد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاجتماعات الافتراضية الثنائية، والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وأكد منظور نادر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غيانا التعاونية العلاقات، التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة البرلمانية نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.

وأشار إلى أن مشاركة جمهورية غيانا التعاونية في معرض «إكسبو 2020 دبي» بجناح تحت عنوان «التواصل عالمياً عبر الاقتصاد البيئي والتنوع الثقافي» يهدف إلى إبراز غيانا بصفتها وجهة رائدة للسياحة البيئية، وأيضاً تسليط الضوء على استراتيجية غيانا التعاونية للتنمية الخضراء مساراً نحو التنمية المستدامة والشاملة.

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