وزارة الدفاع تستضيف ورشة للعاملين في المجال العسكري

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر صباح أمس مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات اللازمة لاستضافة ورشة عمل حول الشراكة في العمليات العسكرية (PMO) والتي ستعقد في أبوظبي خلال الفترة من 21 ولغاية 25 نوفمبر الجاري بمشاركة ما يزيد عن 24 دولة ومندوبين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تهدف الورشة إلى تبادل الأفكار حول العمليات العسكرية والإنسانية المشتركة والتدابير الواجب اتخاذها لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الدفاع العميد الركن الحقوقي سالم جمعة الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري ومن جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلير دالتون رئيسة بعثة اللجنة بدولة الإمارات وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال العميد الركن الحقوقي سالم جمعة الكعبي إن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمعرفة وتعزيز العلاقات بين وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت كلير دالتون رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدولة الإمارات أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة لدعم وتعزيز العلاقات بين وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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