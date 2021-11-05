تعاون بين أكاديمية العلوم الشرطية وجمعية الإمارات للمتقاعدين

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بحث العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة خلال لقائه أمس، بمقر الأكاديمية وفداً من جمعية الإمارات للمتقاعدين برئاسة عبيد حديد عبيد رئيس الجمعية استعداد الأكاديمية للاستفادة من المؤهلات والخبرات العالية والمعارف الضمنية التي يمتلكها المتقاعدون خاصة في مجال التعليم والتدريب الشرطي والأمني في برنامجي البكالوريوس والدراسات العليا والمساهمة في دعم ونشر كافة مؤلفات وإصدارات أعضاء الجمعية ذات التخصصات القانونية والشرطية والإدارية والاجتماعية. (الشارقة - وام )

وأثنى العميد العثمني على ما تضمه الجمعية من مؤهلات وخبرات عالية تمثل، إضافة نوعية وهامة للعمل الأهلي والتطوعي في الدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أهداف الجمعية تتكامل ورؤى قيادتنا الحكيمة في تقدير الدور الذي قام به المتقاعدون في خدمة الدولة عبر مختلف مواقعهم وتخصصاتهم.

ووجه العميد العثمني خلال اللقاء بتوفير الدعم اللوجستي للجمعية ووضع كافة مرافق الأكاديمية التعليمية والتدريبية في خدمة الجمعية وأعضائها تعبيراً عن الوفاء والعرفان لما قدمته هذه الفئة ومساهماتها الكبيرة في التطور والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف مناحي الحياة.

تعريف

من جانبه، قدم عبيد حديد نبذة تعريفية عن الجمعية وآليات عملها وأهدافها المتمثلة في دعم المتقاعدين وتوفير مظلة قانونية ومجتمعية تحفظ مصالحهم وترعى شؤونهم وتسعى لاستثمار خبراتهم للاستفادة منها في تأهيل وصقل مهارات موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية ورفدها بالخبرات المتراكمة للمتقاعدين في مختلف وشتى التخصصات والمجالات.

وبحث الجانبان إمكانية عقد شراكة استراتيجية وذلك لتنسيق التعاون المستقبلي بينهما بشكل قانوني وبما ينسجم مع أهداف ورؤية أكاديمية العلوم الشرطية وجمعية الإمارات للمتقاعدين.

حضر اللقاء من جانب الأكاديمية المقدم الدكتور عبدالرحمن النقبي مدير إدارة تطوير الكفاءات والمقدم جمال الشحي نائب مدير إدارة كلية الضباط والمقدم سيف الشامسي نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء والمقدم الدكتور سيفان خليفة نائب مدير إدارة تطوير الكفاءات وعدد من ضباط الأكاديمية رؤساء الأقسام ومديري الفروع، ومن الجمعية سالم بوزنجال نائب رئيس الجمعية وعائشة المؤذن أمين السر وعائشة الكمالي أمين الصندوق وبلقيس محمد السكرتير التنفيذي.

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