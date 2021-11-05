سفير الإمارات: علاقاتنا مع كولومبيا تاريخية

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا: إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية مع كولومبيا، تميزت بطابع من الصداقة والتوافق والتعاون في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادة البلدين على تنميتها وتعزيزها. وأضاف في مقال له: إن إكسبو 2020 دبي يأتي ليمثل انطلاقة جديدة وفرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما أنه يعد منصة لعرض ابتكارات كولومبيا وإنجازاتها في مختلف المجالات، وعلى نحو خاص سيسهم هذا الحدث في دعم خطط كولومبيا لعقد شراكات تجارية والوصول إلى أسواق جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير قطاعاتها المختلف.

كما أنه يعد فرصة مثالية للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال والتجار وأصحاب المشاريع من مختلف دول العالم للاطلاع على قدرات كولومبيا بمختلف القطاعات.

وأوضح أنه نظراً لأهمية هذا الحدث العالمي فمن المقرر أن يقوم إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا، بزيارة رسمية إلى الدولة، على رأس وفد رفيع المستوى يشمل وزيرة التجارة والسياحة والصناعة ووزير الصحة ووزير البيئة ومجموعة من رجال الأعمال، يلتقي خلالها مع القيادة الرشيدة في الدولة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.. كما سيشارك في احتفالات اليوم الوطني لبلاده في إكسبو 2020 دبي.

تقريب

وأشار إلى أن الدبلوماسية الثقافية ساهمت في التقريب بين البلدين، حيث أقامت سفارة دولة الإمارات عدة مبادرات ثقافية للتعريف بثقافة وتراث الإمارات العربية المتحدة من بينها إصدار عدد خاص من مجلة سيمانا، وتم توزيع آلاف النسخ على الجهات والهيئات الحكومية والجامعات، وكذلك مبادرة تعليم أساسيات اللغة العربية للمشاركين في جناح كولومبيا في إكسبو 2020 دبي، الى جانب المشاركة في الفعاليات الثقافية والترويجية.

وذكر سفير الدولة لدى كولومبيا أنه في إطار دعم جهودها في مواجهة الجائحة، وتعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين، أرسلت دولة الإمارات خلال جائحة كوفيد-19 نحو 100 طن من المساعدات والإمدادات الطبية لكولومبيا، وتم إنشاء جسر جوي من 6 طائرات أسهمت في نقل المستلزمات الطبية وإعادة المواطنين الكولومبيين إلى وطنهم.

واختتم بالقول إنه من الجدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في عام 1976 وافتتحت كولومبيا سفارتها الدولة في عام 2011 وعقب ذلك تم افتتاح سفارة دولة الامارات في بوغوتا عام 2013، وقد تم عقد عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، ساهمت في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين.

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