هزاع بن زايد: الإمارات تصنع الفارق كل يوم وتمضي بثقة نحو المستقبل

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الإمارات تصنع الفارق كل يوم، وتمضي بثقة أكبر نحو المستقبل، وأضاف سموه: احتفلت الإمارات بيوم العلم، الذي جددت فيه الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة.

وتابع سموه: ترسخ دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، حضورها العلمي والعالمي، مع انطلاق أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء، والمشاركة المتقدمة في القمة العالمية للتغيّر المناخي.

جاء ذلك في «تدوينة» لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «بالأمس احتفلت الإمارات بيوم العلم، الذي جددت فيه الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة، واليوم ترسخ حضورها العلمي والعالمي، مع انطلاق أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء، والمشاركة المتقدمة في القمة العالمية للتغير المناخي.. الإمارات تصنع الفارق كل يوم وتمضي بثقة أكبر نحو المستقبل».

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