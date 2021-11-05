لطيفة بنت محمد: علم الإمارات مغروس في قلوبنا حباً ووفاءً لوطن أسعد شعب

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، والمنبثقة عن جمعية النهضة النسائية بدبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة الاحتفالات بيوم العلم.

وقالت سموها في كلمة لها بهذه المناسبة: «لا بد لنا أن نترحم على روح الوالد باني إمارات العزة والكرامة، حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي غرس وأرسى علم الإمارات الخالدة في قلوبنا جميعاً ثم على تراب إماراتنا الحبيبة، وجعله خفاقاً يرفرف في فضاءات المجد والسمو».

وأكدت أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة غالية تبعث العزة في نفوسنا جميعاً وتجدد الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء لأغلى الأوطان إمارات الخير والسلام لاسيما أن قلوبنا جميعاً تتوحد نحو رايات الإمارات الخفاقة، حيث إن علم إماراتنا الحبيبة بفضل الله سبحانه وتعالى وسواعد الفرسان يظل خفاقاً كل يوم فوق قمة جديدة من الإنجازات لا سيما أن احتفالنا بالخمسين عاماً القادمة يزيد فخرنا بعلمنا، وأن علم الإمارات سيظل شامخاً بعزيمة أبناء الوطن وإصرارهم على التميز والريادة.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «ونحن نحتفل بيوم العلم الإماراتي لا بد لنا أن نتوقف أمام كلمات وعبارات القائد الفارس الوالد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي فحواها «اخترنا أن يكون الاحتفال بيوم العلم ضمن موقع اجتمع فيه العالم على أرض الإمارات لتحقيق هدف واحد هو صنع مستقبل أفضل للإنسان ومن وسط هذا الجمع العالمي وفي هذه المناسبة الغالية نؤكد رسوخ ثوابتنا الوطنية والقيم التي قام عليها بناء الاتحاد ومن أهمها الانفتاح على العالم والرغبة الصادقة في توثيق جسور التعاون البناء مع مختلف الشعوب الشقيقة والصديقة للوصول إلى غد يعمه السلام والرخاء والاستقرار».. فلتكن هذه العبارات الخالدة والعميقة الدرس اليومي لنا كل صباح ويبقى علم الإمارات بإذن الله وسواعد أبناء الوطن عالياً شامخاً خفاقاً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز