مكتوم الشريفي يتفقد مشروع مجمع المؤسسات العقابية الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

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اطلع اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي على المرحلة الأولى لمشروع مجمع المؤسسات العقابية الجديد ومرافق مباني تأهيل النزيلات والعيادة ومبنى كليات التقنية العليا للنزلاء خلال جولة ميدانية بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية «الوثبة» في قطاع أمن المجتمع. وتأتي الزيارة ضمن منظومة التفتيش التي ترتكز على معايير رئيسية لتطوير الأداء في العمل الشرطي.

واستمع اللواء الشريفي إلى عرض عن إنجازات إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية «الوثبة» وجهودها في تطوير قدرات ومهارات النزلاء من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية كافة ومؤسسات المجتمع المدنية لضمان تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

رافق مدير عام شرطة أبوظبي خلال الجولة العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع وعدد من الضباط.

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