شرطة أبوظبي تنظم عصفاً ذهنياً لدعم وتمكين أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي- وام

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ناقشت جلسة عصف ذهني تطوير واستحداث خدمات شرطة أبوظبي المستقبلية لأصحاب الهمم من منتسبيها، انطلاقاً من حرص القيادة العامة على تقديم خدمات لأصحاب الهمم، تفوق توقعاتهم من الرعاية والعناية في بيئة عمل مهيأة، تحفزهم على الإبداع والابتكار.

ونظم الجلسة الفرع المستحدث لدعم وتمكين أصحاب الهمم بقطاع الموارد البشرية، بالتعاون مع مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وتم خلالها التعريف بالفرع ودوره في دعم وتمكين أصحاب الهمم وتوضيح نوع الخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من طرحهم للتحديات التي تواجههم.

وأدارت الجلسة المقدم شمسة حمد الرواحي من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مؤكدة اهتمام القيادة العامة بتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم بصورة مبتكرة.

وأوضح الملازم أول راشد سالم الكعبي من فرع دعم وتمكين أصحاب الهمم أن الجلسة ناقشت احتياجات أصحاب الهمم وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم، والاستفادة من الإمكانات ومجالات الدعم، التي توفرها وتكفلها لهم شرطة أبوظبي.

تمكين

وأشار إلى اختصاصات فرع دعم وتمكين أصحاب الهمم المستحدث وإعداده البرامج والخطط للتأهيل ومتابعة الرعاية الاجتماعية النفسية، واستكشاف المواهب وقياس مستوى الخدمات وأساليب الرعاية المقدمة والتوعية بالحقوق والواجبات والتسهيلات، إضافة إلى تبني منظومة استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي.

من جهتها أكدت نور الراشدي الاختصاصية الاجتماعية في فرع دعم وتمكين أصحاب الهمم أن استحداث خدمات مركز دعم وتمكين أصحاب الهمم يعكس جهود شرطة أبوظبي الداعمة لهذه الفئة لتحسين جودة الحياة، وتقديم أفضل الخدمات لدمجهم وتمكينهم.

وتم عرض مختلف الخدمات المقدمة من القطاعات الشرطية لأصحاب الهمم، ومناقشة بعض النقاط الهامة مثل ساعات العمل المرنة ومواعيد الذروة والتسهيلات وبرنامج الحوافز والترقيات وزمنها والتقييمات السنوية والتحديات، التي تختلف باختلاف الإعاقة من سمعية وبصرية وحركية ومتطلباتهم، وشارك في الجلسة عدد من موظفي شرطة أبوظبي من فئة أصحاب الهمم.

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